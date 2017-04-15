Сегодня Благодатный огонь прибудет из Иерусалима в Украину

15.04.2017, 11:42

В Иерусалиме раз в год сходит Благодатный огонь на православную Пасху. Схождение происходит в Кувуклии, в часовне внутри храма Гроба Господня, в Великую субботу, в этом году 15 апреля.

Вечером сегодня, 15 апреля, Благодатный огонь из Иерусалима прибудет в международный аэропорт "Борисполь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил Центр информации Украинской Православной Церкви.

"В киевском международном аэропорту "Борисполь" 15 апреля в 19:00 - 20:00 (ориентировочное время прибытия) состоится встреча Благодатного огня, который доставит из Израиля в Украину официальная делегация Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".