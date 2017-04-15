15.04.2017, 16:46

Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения "Открытая Россия". Такое заявление он сделал на конференции движения, которая проходит 15 апреля в Таллине.

"Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", - сказал он. Следующий председатель будет выбран на конференции из членов совета "Открытой России".

Согласно планам мероприятия, совет также будет переизбран. Среди кандидатов - несколько членов действующего Совета, но есть и те, кто отказался выдвигаться на новый срок. Об этом сообщает "Радио Свобода".