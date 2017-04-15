В Пасхальную ночь правопорядок в Украине будут охранять более 23 тысячи правоохранителей

15.04.2017, 16:57

В Пасхальную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут задействованы 23,1 тысячи правоохранителей. Почти 700 из них - военнослужащие Национальной гвардии Украины.

В полиции ожидают, что в праздничных мероприятиях примет участие около 8,9 млн. верующих. Наибольшее количество граждан ожидают во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.



Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о готовности правоохранителей к обеспечению правопорядка во время праздничных мероприятий в государстве.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.