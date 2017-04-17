Христиане всего мира отпраздновали Пасху

17.04.2017, 12:12

Христиане всего мира 16 апреля отпраздновали главный праздник христианства - Светлое Христово Воскресение.

Молитвы в храмах и праздничные парады прошли в США, странах Европы, в Сирии, Индии, на Филиппинах, в Турции и других странах.

Папа римский в ночь на 16 апреля провел традиционную службу в базилике Святого Петра. В своей проповеди Франциск призвал христиан не воспринимать как должное страдания и несправедливость в мире.

Также в своем традиционном послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") в день Пасхи он осудил тиранические режимы во всем мире и призвал не допустить расширения конфликтов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.