За долги описали часть имущества Союза писателей Украины

17.04.2017, 12:53

Недвижимость Национального союза писателей Украины в Одессе и Харькове описана налоговой службой под имущественный залог из-за долга по земельному налогу, сообщил глава союза Михаил Сидоржевский.

В интервью ZN.UA глава НСПУ подтвердил, что союз столкнулся с угрозой потери своей земли.

По его словам, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве. "Приведу примеры. С 1 января 2016 г. размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составлял 157 тыс грн в месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Cоюза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 г. ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс грн (на сегодняшний день это 56 тыс грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Поэтому ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", - указал он.

Сидоржевский также сообщил, что часть имущества союза - а это недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог. "Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1!,5 млн грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд - для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам значительно более низким, чем стоимость этого имущества", - заключил глава союза писателей.

Михаил Сидоржевский был избран главой Национального союза писателей Украины в ноябре 2014 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.