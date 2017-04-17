В Петербурге задержаны около 30 участников "Свободного шествия"

17.04.2017, 13:04

В Санкт-Петербург правоохранительные органы задержали около 30 участников акции "Свободное шествие", или так называемого "Шествия новой оппозиции". Об этом сообщили организаторы акции.

"Сначала на Дворцовой площади задержали более 40 человек, потом полиция отпустила женщин. Сейчас около 30 активистов находятся в отделе полиции", - рассказал журналистам один из организаторов шествия Рафаэль Гай.

15 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали нескольких участников автопробега в поддержку протестующих дальнобойщиков, организованного объединением перевозчиков России (ОПР). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.