Папа Римский в пасхальном послании благословил Украину

17.04.2017, 13:06

Папа Римский Франциск в своем традиционном послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") в день Пасхи сегодня, 16 апреля, осудил тиранические режимы во всем мире и призвал не допустить расширения конфликтов.

Об этом сообщает пресс- служба Святого Престола. Папа не назвал конкретных режимов, но его послание в этом году было по большей части посвящено Сирии и Северной Корее.

"В сложных и драматичных событиях в современном мире да направит Господь стопы тех, кто трудится для установления справедливости и мира", - сказал Папа.

Он также упомянул военную агрессию в Украине и конфликты в африканских государствах.

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