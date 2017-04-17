Полиция продолжает работать в усиленном режиме во время поминальных дней

17.04.2017, 13:13

Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни связанные с Пасхальными праздниками личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения публичной безопасности и порядка.

Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.

Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений.

Также, полиция проводит профилактические мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и призывает граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Инф. Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.