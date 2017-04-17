Украина ввела новые пошлины в отношении России

17.04.2017, 13:27

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя ОАО "ВАЗ", который расположен в городе Волжский Волгоградской области - 6,54 %; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%", - говорится в сообщении.

В межведомственной комиссии подчеркнули, что применение новых антидемпинговых пошлин положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение украинского товаропроизводителя.

Также МКМТ запланировала расследования относительно импорта некоторой карбамидо-формальдегидной продукции из России.

В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных расследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер, - отметили в пресс-службе Минэкономики. Об этом сообщает Телеканал новин "24".