Мининфраструктуры: Набсовет "Укрзализныци" должен быть изменен до конца лета

18.04.2017, 15:12

Изменение нынешнего наблюдательного совета Публичной акционерной компании "Укрзализныця" и введение в его состав новых независимых специалистов должно состояться до конца лета текущего года.

Такой прогноз озвучил первый заместитель министра инфраструктуры, глава набсовета "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе конференции, посвященной развитию украинских железных дорог.

"До конца лета, возможно даже быстрее, в "Укрзализныце" должно пройти обновление наблюдательного совета, должны быть избраны независимые члены совета, пересмотрен уровень ответственности между советом и правлением", - сообщил Кравцов.

Он также добавил, что в соответствии с законодательством планируется расширить компетенцию большинства членов набсовета компании по аналогу функционирования набсовета национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины".

Кравцов также сообщил, что руководство "Укрзализныци" намерено в мае представить на заседании Кабмина стратегический план развития компании.

В конце октября 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил быстро провести отбор и назначить новый профессиональный наблюдательный совет "Укрзализныци", который будет состоять из независимых специалистов, а не чиновников.

В начале февраля 2017 года правительство обнародовало новый устав "Укрзализныци", оговаривающий прямое подчинение компании правительству Украины и формирование нового наблюдательного совета компании, в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые члены.

В июле прошлого года Кабмин изменил состав набсовета "Укрзализныци", в частности, вывел из него Юрия Гвоздева, Юрия Миськива, Владимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитрия Парфененко, Николая Снитко и Юлию Ковалив. Вместо них в состав наблюдательного совета компании вошли Игорь Билоус, Надежда Казначеева, Николай Карплюк, Евгений Кравцов, Сергей Марченко, Дмитрий Роменский и Елена Дьяченко. В марте 2017 года Кабмин вывел из состава набсовета Роменского.

"Укрзализныця" входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. Об этом сообщает УНИАН.