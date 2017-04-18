Киев не намерен возобновлять отопительный сезон из-за похолодания

18.04.2017, 15:44

Киевская городская государственная администрация не намерена возобновлять отопительный сезон в связи с похолоданием. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев.

"Уже в конце недели снова потеплеет. Поскольку возобновление подачи отопления является сложным технологическим процессом, то возобновление отопительного сезона - нецелесообразно технически и экономически", - сказал он.

Пантелеев отметил, что городские власти приняли решение об окончании отопительного сезона 1 апреля в связи с установлением среднесуточной температуры в городе более 8 градусов.

Также многие киевляне выразили желание закончить отопительный сезон в начале апреля, создав электронные петиции на сайте городского совета.

Компания "Киевэнерго" намерена приостановить горячее водоснабжение в 5 районах столицы с 18 апреля из-за проведения гидравлических испытаний.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует небольшое потепление 22-23 апреля. Об этом сообщают "Українські Новини".