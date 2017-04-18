Восемь народных депутатов прогуляли все заседания Верховной Рады в апреле

18.04.2017, 17:15

Восемь народных депутатов пропустили все заседания Верховной Рады в апреле. Об этом сообщает Общественное движение "Честно".

Отмечается, что среди этих 8 депутатов, которые не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали в апреле, - запорожский бизнесмен-мажоритарщик Петр Сабашук (фракция "Блок Петра Порошенко"), активный участник Блокады оккупированных территорий Семен Семенченко (фракция "Самопомич"), самый богатый народный депутат в 2016 году Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), фигурант антикоррупционных расследований - Евгений Бакулин (фракция "Оппозиционный блок"), Андрей Билецкий (внефракционный), Дмитрий Ярош (внефракционный) отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию. А также в этот список входят народный депутат-беглец, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования за хищение имущества "Укргаздобычи", Александр Онищенко (группа "Воля народа") и Сергей Клюев (внефракционный), которого Интерпол объявил в международный розыск.

По данным движения "Честно", "хуже всех ходили на работу депутаты от "Воли народа", а самая лучшая посещаемость - у ВО "Батькивщина".

Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы "Воля народа", "Видродження" и "Оппозиционного блока", лучше всех - депутаты ВО "Батькивщина", "Радикальной партии" и "Народного фронта".

В сообщении отмечается, что в апреле Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, за которые провела 12 заседаний и 449 голосований. Об этом сообщает УНИАН.