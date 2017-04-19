Гройсман: Электроснабжение в обесточенных городах и селах будет восстановлено в ближайшее время

19.04.2017, 12:37

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что ситуация, сложившаяся в результате неблагоприятных погодных условий в Украине, контролируемая, электроснабжение в обесточенных населенных пунктах будет восстановлено в ближайшее время.

Об этом премьер заявил сегодня во время заседания правительства.

"Я только что переговорил с рядом глав областных администраций, мэров - ситуация контролируемая, хотя понимаем, что и понижение температуры, и чрезмерные осадки приносят хлопоты для людей... Насколько меня проинформировало руководство с мест - ситуация контролируемая, все службы работают", - сказал премьер.

Гройсман призвал профильных министров связаться с местными властями и оказать помощь в случае необходимости. "Сейчас помощь нужна", - отметил он.

"Имеем 150 обесточенных населенных пунктов. Все бригады облэнерго работают. Я думаю, что в ближайшее время будет восстановлено энергоснабжение этих населенных пунктов", - сказал Гройсман.

В шести областях Украины в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквалистые порывы ветра) обесточены 152 населенных пункта.

В Днепропетровской области без электроснабжения остались 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской и Запорожской - по одному. Об этом сообщает УНИАН.