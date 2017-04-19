МИД сообщил график предоставления Украине безвизового режима

19.04.2017, 12:38

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко сообщил примерный график работы европейских институций для завершения процедуры предоставления Украине безвизового режима.

На заседании Кабмина он напомнил, что 6 апреля Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины.

"26 апреля - это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС, так называемый COREPER, подтвердит результаты этого триалога европейских институций по предоставлению Украине безвизового режима... 11 мая, скорее всего, этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС. И ближайшими датами, скорее всего, 15-16, возможно, 18 мая, состоится подписание", - рассказал он.

Подписывать документ будет глава Европарламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС. "После этого надо дать пару дней Европейскому Союзу на публикацию", - сообщил он.

Пристайко напомнил, что через 20 дней после публикации Официальном вестнике ЕС украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (все за исключением Ирландии и Великобритании), а также Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".