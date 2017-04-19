МИД подтверждает наличие украинцев на борту затонувшего сухогруза

19.04.2017, 12:45

Консул Украины в Ростове-на-Дону подтверждает информацию о девяти украинских гражданах среди членов экипажа сухогруза, потерпевшего крушение у берегов временно оккупированного Россией Крыма в ночь на 19 апреля.

Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы МИД."Консул сообщает о девяти украинцах среди членов экипажа судна Герои Арсенала. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении.

Начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы Василий Кирилич в комментарии Украинской правде сообщил о готовности дипломата выехать в район Таманского полуострова (Краснодарский край РФ) для оказания консульской помощи пострадавшим.

Ранее сегодня, 19 апреля, сообщалось, что в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонул груженный зерном сухогруз Герои Арсенала. Российская сторона утверждает, что на борту судна находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое граждан РФ и один гражданин Грузии. Одного моряка удалось спасти; по данным МЧС РФ, он является украинским гражданином, однако в МИД такой информацией пока не располагают. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.