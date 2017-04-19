Гройсман: Соответствующие службы контролируют ситуацию, вызванную ухудшением погодных условий и резким похолоданием в ряде областей

19.04.2017, 12:57

Осложнение погодных условий в ряде регионов страны вызвало обесточивание 150 населенных пунктов, в некоторых городах прекращены занятия в школах. Вместе с тем соответствующие службы ведут работы, в ближайшее время ситуация будет урегулирована.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание Правительства в среду, 19 апреля.

Глава Правительства сообщил, что имел разговор с руководителями городских и областных администраций Днепра, Харькова, городов Запорожской области, которые пострадали от сильных осадков.

"Насколько меня проинформировали руководители с мест, ситуация контролируемая, все службы работают, - отметил Глава Правительства. - Власти сегодня на местах работу организовали. Все бригады облэнерго работают. Я думаю, что в ближайшее время будет восстановлено энергоснабжение в этих населенных пунктах".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.