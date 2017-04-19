Порошенко: Москва выстраивает альтернативную реальность

19.04.2017, 13:05

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль пытается построить "альтернативную реальность" вопреки существующим международным нормам. Об этом он сказал во время выступления в британском Королевском институте международных отношений (Chatham House).

"Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях", - заявил президент Украины.

"РФ не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Они верят в "мировое доминирование" и "зоны влияния", - добавил Петр Порошенко.

Он также в очередной раз обвинил Кремль в причастности к конфликту на Донбассе: "Единственная причина того, что в Украине нет мира, заключается в том, что русские не заинтересованы мире".

Москва последовательно отрицает участие своих кадровых военных в конфликте на востоке Украины, однако признает присутствие там российских добровольцев.

Петр Порошенко находится с официальным визитом в Великобритании, где запланирована его встреча с премьером Терезой Мэй.

В Chatham House он принимает участие во встрече, которая называется "Битва за Украину: лидерство и солидарность". Об этом сообщает BBC Украинская служба.