Суд ООН объявит решение по искам Украины против России

19.04.2017, 13:10

Международный суд ООН в Гааге должен определиться с временными мерами относительно России. Заседание суда начнется в 16:00 по Киеву.

Украина подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН 16 января. В исковом заявлении Киев обвинил Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

Киев утверждает, что Кремль поддерживает боевиков самопровозглашенных "республик" Донбасса, а также нарушает права крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. 6-9 марта Украина и Россия предоставили свои аргументы и ответили на заявления оппонентов.

Ожидается, что весь процесс продлится несколько лет. Но уже в среду должны объявить первое решение - о возможном введении в отношении России временных ограничений.

Киев просит суд, в частности, обязать Россию: немедленно отказаться от любой поддержки "вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине"; принять меры для вывоза всего вооружения, ранее предоставленного этим группам; начать уголовное преследование лиц, причастных к "финансированию терроризма"; полностью компенсировать убытки, связанные с катастрофой МН17, а также со "всеми другими террористическими актами", в причастности к которым Киев обвиняет Москву.

Российская сторона утверждает, что события на Донбассе стали следствием "государственного переворота" в Киеве в феврале 2014 года. Местное население "самоорганизовалось", чтобы защитить себя от людей, которые захватили власть в Киеве.

Представители России подчеркивают, что ни один международный орган не признал "народные республики" террористическими организациями, а сама Украина ведет с ними переговоры в рамках минского процесса и даже до недавнего времени вела с ними торговые отношения.

Российская делегация утверждает, что большая часть гражданских, погибших в результате боевых действий на востоке Украины, стали жертвами не террористических актов, а неизбирательных обстрелов обеих сторон конфликта.

Российская делегация напоминает, что расследование катастрофы МН17 еще не закончено, и оснований утверждать, что катастрофа стала результатом именно теракта, а значит, подпадает под юрисдикцию Конвенции о запрещении финансирования

О факте, что 54% жителей Крыма и 57% жителей Севастополя на референдуме 1 декабря 1991 года поддержали Акт провозглашения независимости Украины, представители России не упоминали. Делегация России отвергает обвинения в дискриминации украинской и крымскотатарской общин.

9 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия признает решение международного суда ООН.

В то же время в 2015 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому Конституционному суду РФ разрешается признавать неисполнимыми решения международных судов, в случае их противоречия российской Конституции.

В среду, 19 апреля, суд ООН может также в своем решении ввести определенные санкции и в отношении Украины. В частности, призвать ее соблюдать права человека и не допускать образования незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает BBC Украинская служба.