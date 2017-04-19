Порошенко уверен, что украинская армия способна эффективно сдерживать российскую агрессию

19.04.2017, 13:28

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская армия способна эффективно сдерживать российскую агрессию.

Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений "Четем Хауз" в Лондоне на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

"Украина - боец. Если вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП - больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня украинская армия занимает 8- е место в Европе", - заявил Порошенко.

"Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать", - добавил президент. Об этом сообщает УНИАН.