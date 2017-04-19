Президент: Мировые агрессоры должны знать, что они будут привлечены к ответственности за свои преступления

19.04.2017, 15:21

Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минского процесса - нет эффективного прекращения огня и освобождения заложников и незаконно задержанных лиц, нет доступа для международных гуманитарных организаций.

В то же время РФ продолжает посылать войска, тяжелое оружие и боеприпасы в Украину, превращать Крым на крупнейшую военную базу в мире.

"Россия остается глухой к требованиям и аргументам в пользу мира. У нас нет мира по одной причине: русские не заинтересованы в его достижении. Они заинтересованы в контроле. Я почувствовал это снова в понедельник, когда вместе с канцлером Меркель и президентом Олландом провел телефонные переговоры с президентом Путиным. Это стало еще одной демонстрацией пустых обещаний Москвы и их отношение: "если вы хотите мира, вы можете его получить, но только на наших условиях". Никаких компромиссов - просто верховенство силы", - рассказал Президент во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему" Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Глава государства подчеркнул, что для победы над агрессией нужно быть сильными и объединенными. И необходима твердая поддержка реформ в Украине. "Мы также нуждаемся в санкциях против России. Не верьте тем, кто говорит, что санкции не приносят ничего. Прежде всего: меньше убитых украинцев - это не "ничего". Во-вторых, если бы не было санкций, российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе. Путин начал свою "кампанию" в Украине из чувства безнаказанности. Из-за санкций и готовности Украины бороться, сейчас он чувствует неуверенность, и должен закончить ощущением неминуемой реакции Запада. Мировые агрессоры должны знать: они будут привлечены к ответственности за свои преступления", - подчеркнул Президент.

Глава государства процитировал слова Маргарет Тэтчер: "Война вызвана не накоплением оружия. Войны возникают, когда агрессор считает, что он может достичь своих целей по приемлемой цене".

Инф. официального сайта Президента Украины.