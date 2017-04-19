19.04.2017, 15:24

Президент Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии" поблагодарил присутствующих за интерес к Украине, за поддержку и солидарность с Украинским государством.

Он отметил, что это общая борьба не только против агрессии и возврата в мир неуважения и "умышленных территориальных захватов", но и за будущее Европы и свободного мира, основанных на "верховенстве закона", а не "права силы".

Глава государства напомнил о вызовах, с которыми мир сегодня столкнулся. "Мы бросили вызов многим проблемам - терроризм и растущий радикализм, ксенофобия и миграция, распространение оружия массового уничтожения и изменения климата. Автократические лидеры чувствуют себя свободно, нарушая права человека и международное право. Они проявляют полное неуважение к нашим требованиям и призывам к миру", - отметил Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что многие выбирают между ценностями и прагматизмом, надеясь, что "осядет пыль" и все вернется в нормальное русло, как было раньше. "Многие думают: раз Россия поживится - и больше не будет угрозой. Я не согласен. У России нет проблемы с голодом, а существует проблема ценностей: она не верит в демократию и права человека, а верит в вещи вроде "мировое господство" и "зоны влияния". Она не играет по правилам. И верит только в одно правило: "Россия выиграет. Всегда. Несмотря ни на что", - подчеркнул Президент. Петр Порошенко добавил, что это можно наблюдать и в политике, и в спорте - скандалы связанные с допингом, и в фейковой новостной реальности.

Петр Порошенко подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну. "Дезинформация, агрессивная пропаганда, умышленные хакерские атаки и ложь - это лишь малая часть этого. Москва не только отказывается от мирового порядка, а пытается создать альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей: тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения, победа одной стороны вместо взаимной победы", - отметил Президент. Он напомнил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, участником которого также является Великобритания, и каждую часть двусторонних украинско-российских договоров, в которых Москва гарантировала Украине суверенитет и территориальную целостность, независимость и неприкосновенность границ.

Глава государства отметил, что иногда политики спрашивают, почему они должны заботиться об Украине. Он уточнил, что речь идет не о государственном секретаре США Рексе Тиллерсоне, поскольку политическая и дипломатическая Америка имеет четкое представление о роли Украины, но о людях на Западе, которые иногда покупаются на российскую пропаганду о России, которая "просто хочет быть самой собой" и о столкновении цивилизаций, в которых "Запад зашел слишком далеко".

"Во-первых, это не "столкновения цивилизаций", а столкновение между миром правил и миром тупой силы. Во-вторых, Украина - это инвестиции в безопасность всех, в том числе и России. Украина не может быть побежденной. Она может стать успешной только с помощью своих союзников. Успешная и стабильная Украина означает успешный и стабильный регион", - отметил Глава государства. Он добавил, что Украина является тестом, действительно ли, как утверждает Россия, Европейский Союз в упадке.

По словам Президента, опыт Украины является бесценным активом в области ядерного нераспространения, ведь если не выполняется Будапештский меморандум, то каким это станет уроком для стран, которые размышляют о своем ядерном потенциале.

"И, наконец, пятое - Украина боец. Если вы ищете кого-то, кто руководствуется принципом, а не страхом - посмотрите на Украину", - отметил Петр Порошенко. Он напомнил, что украинская армия противостоит российской агрессии, в том числе защищая от нее европейцев.

"Стремление России к гегемонии не ограничится Украиной. Вчера это было Приднестровья и Грузия. Сегодня Сирия и Украина. Кто будет следующим?", - сказал Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.