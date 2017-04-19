Гройсман инициирует проведение информкампании относительно возможностей безвиза с ЕС

19.04.2017, 15:31

Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым проведение широкой кампании информирования населения о возможностях безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, а также призывает миграционные службы приложить все усилия, чтобы не допустить очередей при оформлении биометрических паспортов граждан для беспрепятственного пересечения границы с ЕС.

Об этом Глава Правительства сказал в ходе заседания Кабинета Министров.Владимир Гройсман напомнил, что получение безвизового режима стало результатом масштабной работы всей страны, которая смогла выполнить свыше 150 различных мероприятий реформ.

"В ближайшее время мы получим возможность для того, чтобы украинцы путешествовали без виз по территории ЕС. К большому сожалению, это происходит позже, чем мы планировали. Это не что-то такое, что мы имеем большим подарком, - сказал Глава Правительства. - Я считаю, что визовый режим для украинцев - это рудимент старой системы, которая отгораживала 45- миллионную страну в центре Европы от цивилизованного мира. То, что мы начали непростое, но историческое движение, для того чтобы вернуться в европейскую семью, говорит только об одном, что такими шагами мы сделаем все зависящее, чтобы украинцев в каждом уголке мира уважали, чтобы никто нас не считал людьми "другого сорта". Поэтому мы должны снять все барьеры, которые у нас есть, и двигаться достаточно динамично, в том числе проводя необходимые изменения внутри нашей страны".

Говоря об информационной кампании, Владимир Гройсман предложил организовать представительства пограничной службы, консульств, посольств в пунктах пересечения границы, а также собрать межведомственные группы на границе для проработки технических вопросов, которые нужно будет урегулировать после введения безвизового режима с ЕС. "Чтобы за каждого гражданина мы боролись, за его права, чтобы люди не оставались наедине со своими проблемами", - отметил Глава Правительства.

В этом контексте он также обратил внимание на необходимость новых подходов в работе Миграционной службы, которая должна обеспечить качественное и быстрое предоставление административных услуг украинцам - без очередей.

"Чтобы люди не испытывали никаких проблем. Система должна функционировать должным образом. Надо, чтобы мы избежали такого явления, как очереди к паспортисту. Если у нас люди будут стоять в очередях к паспортистам, то это еще один рудимент, который надо "выбить" из наших служб, которые, возможно, неправильно организовали работу на местах. Паспортист - человек, который предоставляет административную услугу, должен быть, во-первых, вежливым. И очень быстро нужно это делать, чтобы ни у кого не возникало никакой негативной реакции на получение этих услуг", - подчеркнул Премьер-министр.

Он отметил, что многие полномочия в этой сфере уже переданы на местный уровень. "Важно обеспечить максимальную доступность для людей, проявить организационное единство, когда все услуги можно получить в одном месте", - добавил Глава Правительства.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.