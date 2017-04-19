В Днепре из-за снегопада закрыли школы и ограничили движение транспорта

19.04.2017, 15:36

В Днепре из-за обильного снегопада и резкого понижения температуры до пятницы прекратили занятия в школах. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Он назвал происходящее "стихийным бедствием". "Да, в городе повалены 2600 деревьев. Да, мы закрываем школы. Да, возможны подтопления. В Днепре рекордно высокий уровень воды", - написал Филатов на своей странице в Facebook.

Мэр также предупредил жителей Днепра о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.

В Управлении безопасности дорожного движения Нацполиции сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий в Днепре с 7:00 утра ограничено движение грузового транспорта.

Эти ограничения будут действовать, пока не уберут снег, добавили в ведомстве.

В ночь на 19 апреля сильный снегопад прошел в Харькове, Днепре, Запорожье, Львове и других городах. Об этом сообщает BBC Украинская служба.