Порошенко: санкции против России - условие реформ на Украине

19.04.2017, 15:39

Санкции Запада против России должны сохраниться, именно в этом залог успеха экономических реформ на Украине, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Лондоне.

Президент Украины также сказал, что Кремль пытается выстроить "альтернативную реальность" вопреки существующим международным нормам. "Москва не просто отрицает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей", - заявил президент Украины.

"Россия не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Они верят в" мировую доминирование "и" зоны влияния ", - добавил Порошенко.

Страны Запада ввели санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Ограничительные меры в основном нацелены на ограничение финансовых потоков в Россию и импорта технологий.

В ответ Россия в августе 2014 года ограничила импорт в страну продуктов питания и некоторых других видов товаров из стран, обложивших ее санкциями.

Выступая в Лондоне, Порошенко также говорил о слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, который в среду объявит решение о временных предупредительных мерах по иску Киева о привлечении России к ответственности "за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины".

Иск был подан Украиной 16 января 2017 года в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Гааге по иску Киева против России прошли 6-9 марта. Украина, в частности, просит суд обязать Россию осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; принять меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от расовой или этнической дискриминации в Крыму; разрешить деятельность меджлиса крымско-татарского народа; прекратить насильственные похищения представителей крымских татар; отказаться от ограничения образования на украинском языке. Об этом сообщает BBC Русская служба.