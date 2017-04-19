НАБУ: Украинская коррупция наследила в 41 стране мира

19.04.2017, 16:31

Иностранные банки и компании причастны к причинению более трети всех убытков от преступлений, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ по случаю двухлетия ведомства.

"Детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере 10 стран мира, при участии которых из Украины было выведено $428 млн , €4,3 млн и £825 тысяч и более 22,7 млрд гривень", - отметили в НАБУ.

Как сообщает бюро, чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний- участников коррупционных схем являются граждане Украины, а сами компании обычно выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот - поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам.

"При этом доходы, полученные преступным путем, выводятся за границу и используются как с целью создания в Украине новых коррупционных схем, так и для финансирования частных потребностей их организаторов (недвижимости, оплату обучения, медицинское обслуживание и т.д.)", - пояснили в НАБУ.

По данным расследований с 4 декабря 2015 года, чаще всего такие компании- посредники имеют "прописку" в Великобритании и на Кипре.

"В этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны", - отметили в бюро.

В рамках борьбы с коррупцией "география обращений НАБУ охватывает почти все континенты". На середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи 41 государству, среди которых Латвия (35 обращений), Великобритания (13), Австрия (10), Швейцария (10) и Кипр (10). Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.