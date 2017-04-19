Зубко: Внесены изменения в перспективные планы общин Запорожской, Полтавской, Киевской и Сумской областей

19.04.2017, 16:35

Правительство внесло изменения в перспективные планы формирования территорий общин Запорожской, Полтавской, Киевской и Сумской областей, образованных в результате добровольного объединения.

Об этом заявил вице- премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, комментируя принятие соответствующего распоряжения КМУ.

"Эти общины смогут самостоятельно обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства. Принятие распоряжения позволит выполнить обязательства Правительства перед обществом, относительно их финансового обеспечения, кадровых ресурсов и развития инфраструктуры", - отметил Геннадий Зубко.

По его словам, перспективный план формирования территорий общин Запорожской области дополняется Новоуспеновской, Матвеевской, Михайловской, Беленьковской, Долинской, Новоалександровской, Благовещенской, Водянской, Каменско-Днепровской, Семеновской, Терпенневской, Новониколаевской, Малотокмачанской, Ореховской, Таврической (Ореховский р-н), Гирсовской, Новенской, Остриковской, Таврической (Токмакский р-н) общинами. В соответствии с планом исключены Разумовская, Днепровская, Новоднепровская общины в связи с включением местных советов в состав других самодостаточных общин.

В перспективном плане формирования территорий общин Полтавской области уточнен состав Засульской, Новогалещинской, Дмитровской ОТО. Также перспективный план дополняется Сергиевской и Великосорочинской общинами, местными советами которых принято решение об объединении и объявлены первые местные выборы.

Из перспективного плана формирования территорий общин Сумской области исключается Низовская община, зато он дополняется Межрайонной, Бездрицкой, Бочечковской, Дубовязовской, Кириковской, Миропольской, Речковской и Нижнесыроватской общинами.

"В данное время другие облгосадминистрации продолжают готовить изменения в перспективные планы формирования территорий общин, следствием чего в конечном итоге будет включение территории областей в соответствующий перспективный план", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.