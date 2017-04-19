Порошенко призвал парламент Британии либерализовать визовый режим для украинцев

19.04.2017, 16:36

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии призвал либерализовать визовый режим для украинцев. Об этом сообщается на сайте Президента.

Президент приветствовал рекомендации Комитета Палаты общин Парламента Великобритании о необходимости продления режима санкций против РФ.

Во время встречи обсудили также вопросы украинского-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине. Об этом сообщает BBC Украинская служба.