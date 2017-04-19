Ночью заморозки охватили большинство территории Украины (карта)

19.04.2017, 16:43

На поверхности почвы в некоторых областях Украины заморозки достигали - 7°. В ночь на 19 апреля вернулись заморозки, кое-где они достигали на поверхности почвы до -7°.

Прошлой ночью в ряд областей Украины вернулись заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, добавляя карту заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

Так, заморозки до -7° на поверхности почвы были зафиксированы в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях. В воздухе заморозки до -2- 3° досаждали жителям Житомирщины, Ужгородской области и местами - Киевской.

В Украине, в частности, в восточных, центральных и южных областях по состоянию на 19 апреля выпало от 1 до 20 см снега. Городами-рекордсменами стали Харьков и Днепр, где высота снежного покрова достигает 24 и 29 сантиметров. На Херсонщине, например, выпало 3-4 см снега, в Запорожье - 6 см. Об этом сообщает УНИАН.