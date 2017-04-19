Стихия оставила без света сотни домов Запорожья и области

19.04.2017, 16:47

В Запорожской области бушует арктический циклон. В областном центре больше суток лил дождь, а в ночь на 19 апреля начал идти мокрый снег. Порывы ветра вырвали с корнями десятки деревьев.

Тем временем, по сообщению пресс-службы ОАО "Запорожьеоблэнерго," в области 26 населенных пунктов остались без энергоснабжения. Пострадали Вольнянский, Запорожский и Каменско-Днепровский районы. В Запорожье зафиксированы повреждения нескольких воздушных линий электропередач городских электросетей. Без света остались некоторые районы на правом берегу Днепра, район станции Запорожье-Левое и Опытная станция.

Восстановлением энергоснабжения занимается 21 бригада рабочих. Об этом сообщает "Обозреватель".