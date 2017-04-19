Апелляционный суд вернул Насирову паспорта

19.04.2017, 16:55

Апелляционный суд Киева вернул отстраненному от обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову паспорта, но оставил под арестом несколько часов Rolex, золотые слитки и печать ГФС.

Такое решение было принято судебной коллегией под председательством судьи Валерия Лашевича.

2 марта 2017 года главу ГФС задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ зачитали Насирову подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.