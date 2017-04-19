В оккупированном Донецке на захваченных шахтах требовали зарплату

19.04.2017, 16:59

В оккупированном Донецке возле здания так называемого министерства угольной промышленности террористической организации ДНР сегодня, 19 апреля, собралось несколько горняков с требованием погасить долги по зарплатам.

По информации нескольких источников LIGA.net, зарплату они не получают с марта этого года, ситуация обострилась после отжима боевиками угольных предприятий.

"У шахтеров не было никаких плакатов и символики, их было немного, рядом проходил какой-то концерт. Песни пляски, они затмили эту акцию", - сказал источник LIGA.net, который находился на месте событий.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.