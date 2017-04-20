Гройсман обещает в ближайшие три года экономический прорыв в Украине

20.04.2017, 13:04

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ближайшие годы в Украине может произойти экономический прорыв. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

По словам премьера, Украина выстояла в сложных условиях и "вышла на экономический рост".

"Мы подняли вдвое минимальную зарплату, подняли зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы, определили приоритеты. Следующий этап - пенсионная реформа. Мы также запустили программу закупки лекарств, уменьшаем зависимость от угля, перешли к росту добычи газа", - сказал глава правительства .

По словам Владимира Гройсмана, рост скажется на настроении людей.Ранее Гройсман анонсировал к концу года существенное повышение пенсий для 5,62 млн украинских граждан.

14 апреля исполнился год с момента назначения Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. Тогда же закончился срок годового иммунитета нынешнего состава Кабмина. Об этом сообщает BBC Украинская служба.