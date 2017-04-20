В Украине из-за непогоды без света остаются 199 городов и сел

20.04.2017, 13:05

Вследствие неблагоприятных погодных условий, приведших к обрывам линий электропередач по состоянию на утро 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях Украины, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, электроснабжение отсутствует в 99 населенных пунктах Харьковской области, 72 - Днепропетровской, 14 - Полтавской, 9 - Херсонской и 5 - Запорожской области. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Несмотря на неблагоприятную погоду, пробок или ограничений движения на дорогах этих регионов нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра произошло падение около 2,5 тыс. деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице скончалась женщина 1957 года рождения.Апрельский снег в Украине: тюльпаны как подснежники

Спасатели предупреждают, что 20-21 апреля на территории страны сохранятся сложные погодные условия. Это связано с движением очередного активного циклона, добавили в ГСЧС.

20 апреля погодные условия ухудшились в Закарпатской, Львовской, Ивано- Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской областях, а 21 апреля - в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.

20-22 апреля сохранится холодная погода: ночью ожидаются заморозки до 0-5 градусов.

Накануне в результате снегопадов без электричества остались города и села в Днепропетровской и Харьковской областях. В Днепре и других городах из-за неблагоприятных погодных условий до пятницы отменены занятия в школах. Об этом сообщает BBC Украинская служба.