Розенко: Существенного сокращения количества получателей субсидий не будет

20.04.2017, 13:34

Правительство не будет принимать никаких искусственных мер для сокращения количества получателей субсидий. Об этом в эфире телеканала "ЕспресоTV" подчеркнул dице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Без существенного повышения уровня жизни людей, размера зарплат и пенсий говорить о том, что количество субсидиантов резко уменьшится, не стоит", - сказал он.

По его словам, в неотопительный сезон количество людей, которые не получают субсидии, всегда меньше в связи с тем, что летом сокращаются объемы потребления газа.

Павел Розенко напомнил, что для получателей субсидий их переоформление на следующий период будет происходить автоматически. "У нас есть процедура переоформления субсидии. И это переоформление происходит автоматически без дополнительных обращений. Поэтому Минсоцполитики и местные государственные администрации должны перечислить субсидии для всех 7,5 млн семей", - отметил он.

"Я не думаю, что в связи с этим будет какое-то существенное уменьшение количества субсидиантов, но у некоторых категорий граждан, у которых увеличились доходы, может несколько уменьшиться размер субсидии", - добавил Вице-премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.