Розенко: Для осовременивания пенсий до конца года необходимо около 11 млрд грн

20.04.2017, 13:36

Для осовременивания пенсий, которое планируется с 1 октября в рамках проведения пенсионной реформы, до конца 2017 года необходимо около 11 млрд грн. Об этом в эфире телеканала "ЕспресоTV" заявил dице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я неоднократно в течение последнего года говорил о той социальной несправедливости, когда для 4,5 млн украинцев, которые имеют пенсию от 1,5 тыс. грн до 4 тыс. грн, никакого повышения не происходило с 2012 года", - сказал он.

Павел Розенко подчеркнул, что решения относительно осовременивания пенсий и отмены налогообложения пенсий для работающих пенсионеров уже полностью согласованы в Правительстве. "И в рамках пенсионной реформы с 1 октября такое осовременивание состоится. По нашим расчетам с октября до конца года на это потребуется примерно 11 млрд грн", - отметил Вице-премьер.

"Мы имеем сегодня положительный эффект от повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, и Пенсионный фонд получил доходов примерно на 5 млрд больше, чем мы планировали. То есть, если такие темпы роста экономики сохранятся, эти 11 млрд грн по состоянию на октябрь будут без каких-то дополнительных вливаний из государственного бюджета", - пояснил он.

Павел Розенко также сообщил, что отмена налогообложения пенсий произойдет для 500 тысяч пенсионеров. "Этого решения ждут около 500 тыс. работающих пенсионеров. Для государственного бюджета эта сумма с октября до конца года будет составлять 600-700 млн грн".

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.