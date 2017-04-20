Гройсман: Следующие три года могут стать годами экономического прорыва для Украины

20.04.2017, 13:41

Последующие годы - 2017-2020 - могут стать годами экономического прорыва для Украины, временем экономического роста, которое ощутят украинские граждане, сказал в эфире телеканала "24 канал" премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы удержали ситуацию, мы выстояли в сложных условиях и вышли на экономический рост. Мы подняли вдвое минимальную зарплату, подняли зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы, определили приоритеты. Следующий этап - пенсионная реформа. Мы также запустили программу закупки лекарств, уменьшаем зависимость от угля, перешли к росту добычи газа. Мы получаем рост, а это - стабильная валюта, качественные доходы, умеренная безработица. Это скажется на настроении людей", - сказал Владимир Гройсман.

Говоря о пенсионной реформе, Владимир Гройсман напомнил, что задача пенсионной реформы - уменьшение дефицита бюджета Пенсионного фонда и установление справедливого пенсионного обеспечения. Причем эти позиции, по словам Главы Правительства, совпадают с видением ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда. "Сейчас выходим на совместные решения. Причем это решения, которые позволят поднять пенсии гражданам", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что 2017-2020 годы могут стать годами прорыва для Украины.

"Они могут стать годами прорыва для Украины, если принимать не популистские, а качественные и профессиональные решения", - сказал Премьер- министр Украины.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.