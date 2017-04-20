У Путина ответили на сообщения, что РФ намерена отделить Донбасс от Украины

20.04.2017, 14:03

В Кремле заявляют, что не пытаются интегрировать в Россию оккупированный Донбасс. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, комментируя соответствующую публикацию Bloomberg.

"Сам вопрос (о планах Кремля) немножко абсурдный в том плане, что уже на протяжении многих лет и президент (РФ, - Ред.) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом - что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР", - сказал Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на трех источников, близких к властям в Москве, сообщило, что Россия путем постепенной интеграции оккупированных территорий пытается отделить Донбасс от Украины. Издание отмечает, что президент России Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом.

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News отметил, что на Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе - Ред.) Замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая русская агрессия против моей страны", - подчеркнул Глава государства.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - подчеркнул президент.

Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня. Об этом сообщает Сегодня.ua.