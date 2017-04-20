Президент: Не сомневаюсь, что США никогда не признают аннексию Крыма

20.04.2017, 14:06

Президент Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News отметил, что США никогда не признают незаконной аннексии Крыма.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексии Крыма", - отметил Глава государства. Он напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Президент отметил, что в течение длительного времени обе американские партии - демократы и республиканцы - поддерживали Украину. "Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что провел несколько телефонных разговоров с Президентом Дональдом Трампом, встречу с Вице-президентом Майком пенсий, эффективные переговоры с Госсекретарем Рексом Тиллерсон. "Существует четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров", - сказал глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.