Киевсовет намерен обязать учреждения сферы обслуживания разговаривать с клиентами на украинском языке

20.04.2017, 14:36

Киевский городской совет намерен рекомендовать руководству учреждений сферы обслуживания обязать сотрудников использовать в общении с клиентами украинский язык. За принятие соответствующего проекта решения за основу проголосовали 91 депутат при минимально необходимом 61.

"Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык - украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", - сказано в проекте решения.

Также предлагается обратить внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере обслуживания потребителей на территории Киева, на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 10 Конституции (государственным языком в Украине является украинский).

Кроме того, проектом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.

Помимо прочего, предлагается установить, что на территории Киева рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламы, ценники должны выполняться на украинском языке.

В случае, если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отражением зарегистрированного товарного знака на иностранном языке, установление такой вывески возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом. Об этом сообщают "Українські Новини".