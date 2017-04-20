В Днепре рассылают провокационные sms-сообщения об отключении света и воды

20.04.2017, 14:55

С 19 апреля жители Днепра получают массовую sms-рассылку в которой сказано, что вот-вот город останется без электричества и воды, поэтому надо срочно запасаться всем необходимым.

В мэрии призывают горожан одуматься и не реагировать на эту провокационную информационную атаку. "Это нагнетание истерии. Мы будем выяснять, кто это делает. Потепление будет уже через пару дней. До плюс пятнадцати", - прокомментировал городской голова Днепра Борис Филатов.

В то же время отопление запустили во всех родильных домах и детских больницах Днепра. Город получил лимиты на газ. Энергетики восстанавливают оборванные провода там, где дома до сих пор остаются без электроснабжения.

Коммунальщики срезают и убирают поваленные деревья. Их уже почти четыре тысячи. И, как установили во время ликвидации, больше половины из этих деревьев должно было быть обрезано в прошлом году. Но помешали этому жители и активисты. Коммунальщики говорят, что люди просто укладывались под технику, чтобы спасти любимые деревья. Поэтому мэрия призывает правоохранительные органы теперь наказать виновных.

Морозы в Днепре уничтожили десятки реликтовых растений в ботаническом саду.

Сейчас потеплело до одного градуса мороза. Несмотря на это, транспортного коллапса нет. Коммунальщики заявляют, что почти семьдесят единиц техники обрабатывали дороги всю ночь. Впрочем, у домов и на тротуарах скользко, поэтому пешеходам надо быть осторожными. Горожане жалуются, что в домах чуть больше десяти градусов. Об этом сообщает ТСН.ua.