В Госпогранслужбе зафиксировали прибытие в Донбасс 18 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста

20.04.2017, 15:07

Утром в четверг, 20 апреля, через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей проследовало 18 фур Международного комитета Красного Креста с гуманитарным грузом, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным пограничников, в грузовиках находились продуктовые наборы, товары медицинского назначения и строительные материалы для жителей Донецкой области. Общий вес гуманитарных предметов составил 333 тонны.

Напомним, 8 апреля на оккупированную боевиками террористической группировки "ДНР" территорию Донецкой области МККК направил семь грузовиков с 12 тоннами гуманитарной помощи.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группы, первый вице- спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала о том, что российские наемники на востоке Украины не пускают представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к заложникам. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".