"Укравтодор" планирует создать скоростную дорогу между Одессой и Гданьском

20.04.2017, 15:14

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует реконструировать существующую автомобильную дорогу между Одессой и польским Гданьском, создав скоростную магистраль.

Об этом на Украинском инфраструктурном форуме в Киеве сообщил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак.

"Go Highway - новый стратегический коридор, в рамках трансъевропейской системы между Балтийским и Черным морями, между Гданьском и Одессой. Я считаю, что это значительный потенциал для развития украинской экономики", - сказал он.

Новак отметил, что с целью создания скоростной магистрали не будет строиться новая дорога, а будет ремонтироваться существующая - соответствующее финансирование закладывается в бюджет "Укравтодора" на следующий год.

Он также сообщил, что в реализации данного проекта будут принимать участие европейские инвесторы. Об этом сообщает УНИАН.