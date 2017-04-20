Потепление в Украину придет после очередной волны похолодания

20.04.2017, 15:35

Потепление в Украине ожидается с 26 апреля, а с завтрашнего дня в ряде областей прогнозируется сильный мокрый снег и похолодание. Об этом сегодня на заседании межведомственного оперативного штаба ГСЧС сообщил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

В связи с тем, что через территорию Украины перемещается очередной активный циклон с Балкан, 20 и 21 апреля снова ожидаются сложные погодные условия. В южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом.

Сильный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается днем 20 апреля в карпатском регионе, Одесской и Николаевской областях, ночью 21 апреля также в Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем 21 апреля в Полтавской и Харьковской областях. Везде, кроме севера страны, порывы ветра 15-22 м/с. Ночью заморозки в воздухе от нуля до пяти градусов, на почве 3-8 градусов, на крайнем юге 1-6 градусов тепла. Дневная температура составит в среднем +5...+10, в центральных, Одесской и Николаевской областях +1...+6. На высокогорье Карпат похолодает до -10 градусов.

22-25 апреля холодная погода удержится, ночные заморозки 0-5 градусов, в южной части +1...+6 градусов. Днем по Украине +6...+12, местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

"Существенное потепление на всей территории Украины мы ожидаем только с 26 апреля", - сообщил Прокопенко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.