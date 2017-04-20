Фильм о Донбассе покажут на Каннском кинофестивале

20.04.2017, 15:41

Драму "Иней", созданную при поддержке Госкино Украины, отобрали для участия в программе "Двухнедельник режиссеров" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Об этом во время пресс-конференции сообщили организаторы параллельной программы фестиваля.

Проект фильма "Иней" (Frost) стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Литовского киноцентра, французского телеканала АРТЕ и Польского киноинститута.

В фильме снялись звезды мирового кино Ванесса Паради, Анджей Хира и другие.

По сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Реальность оказывается гораздо жестче романтических представлений юноши.

Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО, добавили в Госкино.

"Двухнедельник режиссеров" - независимая программа, которая проводится параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля и призвана помочь кинематографистам и наладить контакты между режиссерами, критиками и зрителями. Об этом сообщает BBC Украинская служба.