Киевсовет запретил наружную рекламу в центре

20.04.2017, 16:49

Киевский городской совет утвердил новую концепцию развития наружной рекламы, которая существенно ограничила размещение наружной рекламы в столице, а также запретила рекламу в историческом центре столицы.

За это решение проголосовали 85 депутатов. Документ еще должен подписать мэр. Новые правила предусматривают разделение Киева на пять зон - начиная с нулевой в центре, где наружная реклама практически запрещена.

"Нулевая зона - это так называемая зона без рекламы, в которой запрещается размещение любых рекламных конструкций", - говорится в документе.

Нулевая зона включает в себя главные центральные улицы, площади и парки, а также ряд транспортных развязок столицы.

В частности, рекламы не будет в пределах охранной зоны заповедника Киево- Печерская лавра, территории вокруг Софии Киевской, на Андреевском спуске, на улицах Владимирской, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Верхнем и Нижнем валах, Большой Житомирской, Стрелецкой, Лысенко, Ярославовом Валу, Софийской и Михайловской площадях .

Рекламы также не будет на улицах Банковой, Бассейной, Липской, Почтовой, Контрактовой и Европейской площадях.

В этот перечень также попали улицы, которые находятся далеко от центра города, в частности, бульвар Верховного Совета, Русановский бульвар и некоторые другие.

Исключение составит реклама на фасаде площадью не более 3 квадратных метров, баннеры или панно на лесах или фасадах, а также афишные тумбы.

Рекламные щиты будут демонтировать постепенно по истечении срока действия ранее выданного разрешения на наружную рекламу.

Планируется, что через несколько лет в центральной части Киева уберут 75% наружной рекламы. Об этом сообщает BBC Украинская служба.