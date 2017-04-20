МИД подтверждает гибель двух украинцев на борту затонувшего в Черном море сухогруза

20.04.2017, 16:54

Министерство иностранных дел Украины пока подтверждает гибель двоих и спасение одного украинца на борту затонувшего в Черном море судна "Герои Арсенала".

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в социальной сети Facebook.

"По результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна "Герои Арсенала" по состоянию на 20.04.17 найдены четверо человек, трое из которых - погибшие, один - спасенный. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

"Спасенный член экипажа - гражданин Украины. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили дипломаты.

Также сообщается, что сотрудники Генерального консульства Украины в Ростове- на-Дону обеспечили перевозку спасенного украинца в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря в ночь на 19 апреля. На его борту находились 12 членов экипажа, из них девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии. Восемь членов экипажа считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНИАН.