В аэропорту Одессы отменили некоторые рейсы из-за непогоды

21.04.2017, 15:16

В международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменили несколько рейсов.

Как сообщили в аэропорту, из-за непогоды авиакомпания отменила вылет в Тель-Авив (Израиль), запланированный на 21 апреля в 01.45, и в Стамбул (Турция), который должен был состояться 20 апреля в 21.40.

Также не прибыл борт из Тель-Авива, ожидавшийся сегодня в 04.00.

Причина отмены рейсов - резкие порывы ветра, мокрый снег. Отмечается, что остальные рейсы пока выполняются по расписанию.

20 апреля в Одессе был сильный ветер, дождь и мокрый снег. Сегодня, по данным синоптиков, в Одесской области также ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/сек.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. Об этом сообщает УНИАН.