Две реформы стартуют в Украине через два месяца

21.04.2017, 15:19

Две важные реформы - земельная и пенсионная - стартуют в Украине уже через два месяца. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, правительство рассчитывает, что в 2017 году украинская экономика вырастет на 2%. Серьезным толчком для этого станет "начало проведения земельной и пенсионной реформ, которое может быть закреплено на законодательном уровне в ближайшее время, через один-два месяца".

"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформе. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается, и мы будем готовы подать их в парламент. Возможно, и одним пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - сказал министр в интервью "Голосу Америки".

Тем временем в ходе встречи Александра Данилюка с президентом Всемирного банка Джимом Кимом, последний подчеркнул важность проведения реформ в Украине. По его словам, это станет показателем настроенности в дальнейшем внедрять серьезные и сложные изменения ради развития страны и ее экономики.

Ким также заявил, что Всемирный банк и дальше будет надежным партнером Украины на пути реформирования финансовой системы и экономики в целом.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Верховную Раду должны поступить законопроекты, необходимые для проведения нескольких важных реформ, в частности, пенсионной, реформы финансирования медицинской отрасли, а также проведения масштабной приватизации государственного имущества. Об этом сообщают "Факты и комментарии".