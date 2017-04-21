Гонтарева в Вашингтоне пригрозила украинским журналистам полицией

21.04.2017, 16:20

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева сейчас находится с рабочим визитом в Вашингтоне в США. Украинские журналисты ее застали в отеле The Fairmont Washington, D.C.

Однако на вопросы сотрудников "1+1" она отвечать отказалась. Сказала, что, мол, нет времени, а его плотный график расписан, передает ТСН.

В это время она сидела за столиком в отеле. Потом грозилась вызвать полицию, если журналисты не оставят ее в покое, и сфотографировала их.

10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность ранее. Об этом сообщает УНИАН.