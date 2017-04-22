Суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Мартыненко

22.04.2017, 11:43

В Соломенском суде Киева судья Бобровник продолжил рассмотрение ходайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры по мере пресечения для экс- нардепа Николая Мартыненко.

Прокуратура просит арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Мартыненко заявил, что у нет 300 млн грн на залог, если суд примет такое решение.

Вечером 20 апреля 2017 года экс-депутату Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении, меру пресечения изберут сегодня, 21 апреля. НАБУ просит суд установить залог в размере 300 млн грн. В случае доказательства вины экс-депутату грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн.

Пресс-служба НФ распространила видео с заявлением экс-нардепа, где он обвиняет НАБУ в фальсификации дела. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.